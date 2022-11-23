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    Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 8 tutuklama

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı.
    • 23.11.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:15
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    Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 8 tutuklama

    Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda ise 303 gram esrar, 49 gram eroin, 1 sentetik hap, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    8 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şırnak ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 8 tutuklama #1

    Şırnak ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 8 tutuklama #2

    Şırnak ta uyuşturucu satıcılarına operasyonda 8 tutuklama #3


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