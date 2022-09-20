Şırnak'ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı

Şırnak'ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

14 şüpheli gözaltına alındı

Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flash bellek, 12 cep telefonu ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütülüyor.













