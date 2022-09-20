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    Şırnak'ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı

    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.09.2022 - 17:08
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    Şırnak'ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    14 şüpheli gözaltına alındı

    Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız piyade tüfeği, 4 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flash bellek, 12 cep telefonu ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütülüyor.

    Şırnak ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı #1

    Şırnak ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı #2

    Şırnak ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı #3

    Şırnak ta yapılan terör operasyonunda 14 gözaltı #4


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