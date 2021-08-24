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    Şırnak'ta yaralı olan kuşlar tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

    Geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan 5 kızıl şahin ve 2 baykuşun tedavisi tamamlanınca, bugün doğaya bırakıldılar.
    • AA
    • 24.08.2021 - 22:04
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    Şırnak'ta yaralı olan kuşlar tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

    Şırnak'ta yabani kuşların tedavileri tamamlandı

    Şırnak'ta arazide yaralı halde 5 kızıl şahin ve 2 baykuş bulunmuştu.

    DOĞAYA BIRAKILDILAR

    Yetkililer tarafından kısa sürede koruma altuna alınan kuşların tedavileri tamamlandı.

    Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 5 kızıl şahin ve 2 baykuş, Şırnak-Siirt yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

    Şırnak ta yaralı olan kuşlar tedavisinin ardından doğaya bırakıldı #1

    Şırnak ta yaralı olan kuşlar tedavisinin ardından doğaya bırakıldı #2

    Şırnak ta yaralı olan kuşlar tedavisinin ardından doğaya bırakıldı #3

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