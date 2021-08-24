Şırnak'ta yaralı olan kuşlar tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan 5 kızıl şahin ve 2 baykuşun tedavisi tamamlanınca, bugün doğaya bırakıldılar.
- AA
- 24.08.2021 - 22:04
Şırnak'ta yabani kuşların tedavileri tamamlandı
Şırnak'ta arazide yaralı halde 5 kızıl şahin ve 2 baykuş bulunmuştu.
DOĞAYA BIRAKILDILAR
Yetkililer tarafından kısa sürede koruma altuna alınan kuşların tedavileri tamamlandı.
Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 5 kızıl şahin ve 2 baykuş, Şırnak-Siirt yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.