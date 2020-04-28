Şırnak'taki göçmen kuşlar muhtarın evini mesken tuttu

Yedi yıl önce Serdar Bulut'un evine gelerek yuva yapan göçmen kuşlar, yaz mevsimini burada geçirmek için her ilkbaharda muhtarın evine geliyor.

Şırnak'ta göçmen kuşlar, Uludere ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Muhtarı Serdar Bulut'un evinin tavanına, 7 yıl önce yuva yaptı.

Çamurdan ustaca yaptıkları yuvayı 7 yıldır terk etmeyen kuşlar, Bulut ailesinin vazgeçilmezi oldu.

"ARTIK AİLEMİZDEN BİRİ OLMUŞ"

Ailece kuşlarla yaşamaya alıştıklarını belirten Bulut, "Göçmen kuşlar, 2013 yılında evimizin tavanında yuva kurdu. İlkbaharda gelip, sonbahara kadar evimizde yaşıyorlar. Allah'ın yaratığı muhteşem bu kuş, merhamet duygusu gösteren ve sevgi gören yerlerde yuvasını yaparmış. Evimizin tavanında yuvasını çamurdan yapan bu güzel kanatlı hayvan artık ailemizden biri olmuş. Çocuklarım olsun, eşim olsun hepsi çok seviyoruz. O kadar alışmışız ki birbirimize, bizden hiç kaçmıyor, ürkmüyor. Omzumuza bile konuyor bazen" dedi.