Şişelerin ulaşılamayan yerlerini tertemiz yapan yöntem: Bir kaşık pirinç yetiyor

Şişeler, iç kısımlarının ulaşılmaz olması nedeniyle temizlikte büyük zorluk yaratıyor.

Ancak basit bir yöntemle şişelerin içini artık zahmetsizce pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Sadece bir kaşık pirinç ve biraz deterjan ile dar ağızlı şişelerin iç yüzeyindeki kir ve tortularını kolayca temizleyebilirsiniz.

DAR AĞIZLI ŞİŞELER TERTEMİZ OLUYOR:

Uzmanlar, pirincin temizlik malzemesi ile birlikte kullanıldığında yüzey gerilimini azaltarak yağ kalıntılarını çözdüğünü belirtiyor.

Şişeye 1 yemek kaşığı çiğ pirinç, birkaç damla bulaşık deterjanı ve biraz ılık su ekleyip kapağını kapatın. Ardından 30-60 saniye boyunca çalkalayın ve birkaç kez durulayın.

Uzmanlar, yöntemin özellikle cam ve paslanmaz çelik eşyalar için uygun olduğunu, ancak yumuşak plastikler veya hassas kaplamalarda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Ayrıca çok eski kirler için pirinçle çalkalamadan önce sirke veya kabartma tozu ile bekletmenin daha etkili olabileceği tavsiye ediliyor.