İzin saatinin değiştiğini bilmeyen yaşlı adam, 1 saat erken çıktığını öğrenince, “Vallahi bilmiyordum, parka gittim, baktım kimse yok geri döndüm." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların, geçtiğimiz pazar olduğu gibi bugün de saat 11.00’de başlayarak 4 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verilmişti.

Ancak bu saat ve aralık geçtiğimiz günlerde değiştirilerek saat 12.00’ye alınmış ve aralık ise 6 saat olarak uzatılmıştı.

1 SAAT ERKEN ÇIKARAK PARKTA DOLANDI

Bu kapsamda Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi'nde, evinden çıkan 75 yaşındaki Ahmet Aslan, 1 saat erken çıkarak parka gitti.

Parkta bir süre dolanan Aslan, kimseyi görmeyince evine geri döndü.

Şişli'de, 75 yaşındaki adam dışarıya 1 saat erken çıktı ViDEO

“12.00’DE ÇIKILDIĞINI BİLMİYORDUM”

Ahmet Aslan, “Çok zor, evde sıkıldık. Şöyle bir hava alalım dedik, buralarda oturuyorum. 2 aydır evdeyim, 75 yaşındayım. 11.00’de çıktım. 12.00’de çıkıldığını bilmiyordum. Şimdi gittim baktım kimse yok, geri döndüm” dedi.