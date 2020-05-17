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    Şişli'de, 75 yaşındaki adam dışarıya 1 saat erken çıktı

    İzin saatinin değiştiğini bilmeyen yaşlı adam, 1 saat erken çıktığını öğrenince, “Vallahi bilmiyordum, parka gittim, baktım kimse yok geri döndüm." dedi.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 12:11
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    Şişli'de, 75 yaşındaki adam dışarıya 1 saat erken çıktı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

    Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların, geçtiğimiz pazar olduğu gibi bugün de saat 11.00’de başlayarak 4 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verilmişti.

    Ancak bu saat ve aralık geçtiğimiz günlerde değiştirilerek saat 12.00’ye alınmış ve aralık ise 6 saat olarak uzatılmıştı.

    1 SAAT ERKEN ÇIKARAK PARKTA DOLANDI

    Bu kapsamda Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi'nde, evinden çıkan 75 yaşındaki Ahmet Aslan, 1 saat erken çıkarak parka gitti.

    Parkta bir süre dolanan Aslan, kimseyi görmeyince evine geri döndü.

    Şişli'de, 75 yaşındaki adam dışarıya 1 saat erken çıktı ViDEO

    “12.00’DE ÇIKILDIĞINI BİLMİYORDUM”

    Ahmet Aslan, “Çok zor, evde sıkıldık. Şöyle bir hava alalım dedik, buralarda oturuyorum. 2 aydır evdeyim, 75 yaşındayım. 11.00’de çıktım. 12.00’de çıkıldığını bilmiyordum. Şimdi gittim baktım kimse yok, geri döndüm” dedi.

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