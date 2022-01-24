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    Şişli'de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi

    Şişli'de yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanan yolda kayan araç, kaldırıma çıktıktan sonra başka bir araca çarparak durdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 01:51
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 02:42
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    Şişli'de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi

    İstanbul Şişli'de bir aracın sürücüsü, kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaydı.

    KALDIRIMA ÇIKTI, ARACA ÇARPTI

    Yolda kayan araç önce kaldırıma çıktı, ardından da başka bir otomobile çarpıp, ancak durabildi.

    Olayı görenler büyük korku yaşadı. Bir vatandaşta o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

    Şişli'de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi - Video

    Şişli de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi #1

    Şişli de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi #2

    Şişli de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi #3


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