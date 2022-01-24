Şişli'de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi

Şişli'de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi

Şişli'de yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanan yolda kayan araç, kaldırıma çıktıktan sonra başka bir araca çarparak durdu.

İstanbul Şişli'de bir aracın sürücüsü, kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaydı.

KALDIRIMA ÇIKTI, ARACA ÇARPTI

Yolda kayan araç önce kaldırıma çıktı, ardından da başka bir otomobile çarpıp, ancak durabildi.

Olayı görenler büyük korku yaşadı. Bir vatandaşta o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Şişli'de bir araç buzlanan yolda kaydı, çarparak durabildi - Video