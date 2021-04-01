Şişli’de değnekçi suçüstü yakalandı

Şişli’de değnekçilik yapan şahsı yakalayan polis ekipleri, toplam 652 TL cezai işlem uyguladı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Şişli İlçesi Koca Mansur Sokak üzerine M.K. isimli şahsın, duba koyarak park eden araçlardan ücret talep ettiği (değnekçilik yaptığı) tespit edildi.

Şahsa 'kara yolu üzerine duba koymak' gereğince toplam 652 TL cezai işlem uyguladı.

ADLİ İŞLEM DE YAPILDI

Ayrıca aynı kanunun 79. Maddesine (Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Şahsın 3’üncü kez işlemi olduğu öğrenildi.

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