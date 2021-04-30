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    Şişli'de durdurulan şahsın üzerinden hassas terazi çıktı

    Şişli'de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 99 gram metamfetamin ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:33
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    Şişli'de durdurulan şahsın üzerinden hassas terazi çıktı

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Caddesi bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

    ARABA GÖRÜNÜMLÜ

    Şüphelinin yapılan üst aramasında 99 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 lira ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 28 yaşındaki Y.E.O. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

    hassas terazi

    hassas terazi

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