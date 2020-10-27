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    Şişli'de genç kız, metro raylarına düştü

    İstanbul'da Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda rayların arasına düşen ve üzerinden iki vagonun geçtiği iddia edilen genç kız, hafif yaralı kurtuldu.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 05:41
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 06:28
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    Şişli'de genç kız, metro raylarına düştü

    İstanbul Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda, yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

    Metro yaklaşırken istasyonda bekleyen genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.

    ÜZERİNDEN 2 VAGON GEÇTİ

    Rayların arasında kalan genç kızın iddiaya göre üzerinden iki vagon geçti. Durumu fark eden vatandaşların bağırışları üzerine makinist metroyu durdurdu.

    HAFİF YARALI ÇIKARILDI

    Rayların arasında kalan genç kız, vatandaş ve görevlilerin yardımıyla çıkartıldı. Şans eseri olaydan hafif yaralı olarak kurtulan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şişli'de genç kız, metro raylarına düştü-Video

    Şişli de genç kız, metro raylarına düştü #1

    Şişli de genç kız, metro raylarına düştü #2

    Şişli de genç kız, metro raylarına düştü #3

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