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    Şişli'de hırsızlar çaldıkları motosikleti çekçek arabasıyla taşıdı

    İstanbul'un Şişli'de çaldıkları motosikleti 'çekçek' adı verilen kağıt toplama arabası ile taşıyan iki kişi, gözaltına alındı.
    • 07.06.2022 - 18:06
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    Şişli'de hırsızlar çaldıkları motosikleti çekçek arabasıyla taşıdı

    22 Mayıs Pazar günü saat 04.45 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Sıracevizler Caddesi Huzur Sokak’ta meydana gelen olayda, 'çekçek' adı verilen kağıt toplama arabası ile gelen iki kişi, sokak üzerinde park halindeki motosikleti çaldı.

    Motosikleti çekçek arabasına koyan şüpheliler, üzerini çuval ve kartonlarla örterek taşıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yiğit Akkoç, durumu polise bildirdi.

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sokak çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

    Hırsızlar çaldıkları motosikletle yakalandı

    Kimliği belirlenen şüpheliler İsmail G. ile Yonca D., çaldıkları motosiklet ile birlikte olayın ertesi günü Yayla Mahallesi Tarcan Sokak’ta bulunan metruk bir binada yakalandı.

    Şüpheli iki kişi, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şişli de hırsızlar çaldıkları motosikleti çekçek arabasıyla taşıdı #1

    Şişli de hırsızlar çaldıkları motosikleti çekçek arabasıyla taşıdı #2

    Şişli de hırsızlar çaldıkları motosikleti çekçek arabasıyla taşıdı #3

    Şişli de hırsızlar çaldıkları motosikleti çekçek arabasıyla taşıdı #4


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