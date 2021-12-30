Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu

Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu

Şişli'de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darbedildi. Gencin üzerinden düşen telefon ise çalındı.

Dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi.

DURAK DIŞI İNMEK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Otobüs Fabrikalar Durağı'na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi. O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

HEM DÖVÜLDÜ HEM SOYULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk’e saldırmaya başladı. Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darbedildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı.

Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu VİDEO

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.