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    Şişli’de kadınların sokak ortasında mama kavgası

    Sokak hayvanlarının mamasını çöpe atan kadın ile hayvanları besleyen kadının tartışması anbean kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 11:06
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    Şişli’de kadınların sokak ortasında mama kavgası

    İstanbul’un Şişli ilçesi Feriköy’de yaşayan Meryem Y., evini “pire” bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı.

    Kadının bu hareketini gören ve sokak hayvanlarını besleyen başka kadın ise duruma tepki gösterdi.

    KADININ UYARISINI CİDDİYE ALMADI

    Sokaktaki kadınla tartışan bina sakini, mamaları çöpe atamayacağını ve yasa gereği sokak hayvanlarının beslenme hakkının olduğunu hatırlattı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kadın tüm mamalarla birlikte eldivenlerini de çöpe attı.

    Şişli’de kadınların mama kavgası İZLE

    Evindeki kediden pire bulaştığını iddia eden sorumsuz kadın, söylene söylene sokaktan ayrıldı.

    Şişli’de kadınların sokak ortasında mama kavgası #1

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