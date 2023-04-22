Şişli'de lüks otomobilde yangın çıktı

DHA
İstanbul Şişli'de saat 02.00 sıralarında Harbiye Caddesi üzerinde, seyir halinde bulunan ve içerisinde 4 kişinin olduğu 34 UA 7550 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.
Otomobil alev aldı
Otomobildekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler otomobili tamamen sardı.
Yangın kısa sürede söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.