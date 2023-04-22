Şişli'de lüks otomobilde yangın çıktı Şişli'de seyir halinde bulunan lüks otomobil alev alev yandı. Otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA

İstanbul Şişli'de saat 02.00 sıralarında Harbiye Caddesi üzerinde, seyir halinde bulunan ve içerisinde 4 kişinin olduğu 34 UA 7550 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Otomobil alev aldı

Otomobildekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler otomobili tamamen sardı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.