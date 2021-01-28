Şişli'de otoparkta yangın: Araçlar son anda kurtarıldı

İstanbul Şişli'de bir otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkarken, otoparkta bulunan araçlar son anda dışarı çıkarıldı.

İstanbul'da Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi, Galata Deresi Caddesi'nde bulunan otoparkta yangın çıktı. Otoparkta bulunanların son anda fark ettiği yangın kısa sürede büyüdü.

OTOPARKTAKİ ARAÇLAR, YANMADAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otoparkta bulunan 4 araç, otoparkta bulunanlar tarafından son anda çıkarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞIRKEN PATLAMA OLDU

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışması sırasında otoparkın idari kısım olarak kullanılan bölümünde patlama meydana geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoparkta bulunan bir motosiklet zarar gördü. Yangının çıktığı ve idari kısım olarak kullanılan bölüm ise kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

GÖRGÜ TANIĞI, YANGINI ANLATTI

Yangın sırasında otoparka bulunan çalışan, yaşananları anlattı. Önce bir ses duyduğunu söyleyen çalışan, “Ses geldi sesle uyandım. Bu kadar biliyorum. İçerde bulunan 4 arabayı dışarı çıkardık. Yaralı falan yok. Ben vardım bir de dayı vardı. Yaşlı biraz dayı. Bir ses geldi sesle uyandık. Ben zaten o arada itfaiyeyi aradım. Sonra tüple yangına müdahale etmeye çalıştım. Elimden bu kadar geldi" dedi.