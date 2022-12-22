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    Şişli'de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

    İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak yan yattı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • 22.12.2022 - 21:39
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 22:12
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    Şişli'de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

    Saat 18.30 sıralarında İnönü Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki 34 BG 4462 plakalı otomobil, sürücü Tevfik P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 34 FUL 893 plakalı araca çarparak yan yattı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

    Araç içerisinde sıkışan Tevfik P., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Hafif yaralanan sürücü Tevfik P. yapılan kontrollerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, yan yatan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Şişli'de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı VİDEO

    Şişli de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı #1

    Şişli de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı #2

    Şişli de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı #3

    Şişli de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı #4

    Şişli de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı #5

    Şişli de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı #6

    Şişli de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı #7


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