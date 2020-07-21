Dolar
6.8573
-0.0116%
Euro
7.8615
0.1401%
Altın
1817.31
-0.0319%
Borsa
119280.87
0%
G. Altın
400.774
0.0212%
Bitcoin
62910.82
-0.4901%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Şişli'de rastgele ateş açan magandalar gözaltına alındı

    İstanbul Şişli’de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi gece saatlerinde defalarca havaya ateş açarak, yoldan geçen araçların önünü kesti.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 04:03
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 04:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de rastgele ateş açan magandalar gözaltına alındı

    İstanbul Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, aşırı alkol alan 3 kişi ellerindeki kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açarak caddeden geçen araçların önünü keserek rahatsızlık verdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin kovalamacası sonucu yakalanan 3 maganda yaka paça gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Polis ekipleri yola saçılan mermi kovanlarını toplarken, şüphelilerin sakladıkları silahları bulmak için olay yerinde çalışma başlattı.

    Ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda olay yerinde bulunan bir otomobilin altına atılmış 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Şişli'de rastgele ateş açan magandalar gözaltına alındı VİDEO


    Şişli'de rastgele ateş açan magandalar gözaltına alındı #1

    Şişli'de rastgele ateş açan magandalar gözaltına alındı #2

    Şişli'de rastgele ateş açan magandalar gözaltına alındı #3

    Şişli'de rastgele ateş açan magandalar gözaltına alındı #4

    Görüş Bildir