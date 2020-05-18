Sokağa çıkma kısıtlamasında parka giden maskeli kadına ceza yazılırken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım” dedi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 16 Mayıs tarihinde, 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlamıştı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde park, bahçe, ormanlık, sahil bantları gibi alanlarda yürüyüş, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmıştı.

Yasağa rağmen vatandaşların zaman zaman kuralları ihlal ettiği görüldü.

YASAĞA RAĞMEN PARKA GİDEREK, HAYVANLARINI GEZDİRDİLER

İstanbul Şişli'de bir grup vatandaşın, kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını gezdirdiği görüldü.

Bölgeye gelen polis ekiplerini gören kişiler, ayrı ayrı sokaklara dağıldı.

Şişli'de yasağı ihlal eden kadından gazeteciye tehdit ViDEO

GENÇ KADIN, POLİS TARAFINDAN UYARILDI

Polis ekiplerinin parka geldiğini görünce dışarı çıkan bir kadının köpeğiyle birlikte park çevresinde dolaşmaya devam ettiğinin görülmesi üzerine ekipler, genç kadını yanına çağırarak kurallara uymadığını ve kendisine para cezası kesileceğini belirtti.

Öte yandan kısıtlamaya uymayarak parkta köpeğini gezdiren kadının, zorunlu olmasına rağmen kimlik kartını yanında bulundurmadığı belirlendi.

"GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ"

Genç kadın, o esnada yaşananları kaydeden gazeteciye dönerek, “Sizin de isminizi alayım ben. Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım. Böyle mi zorbalık yapıyorsun?” sözleriyle gazeteciyi tehdit etti.

Kısıtlamaya aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 lira ceza kesilen genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini görüntüleyen basın mensubuna el sallayarak oradan uzaklaştı.