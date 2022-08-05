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    Şişli’de yol vermek isteyen kamyonet, devrildi

    İStanbul Şişli'de karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen şoförün kullandığı kamyonetin yol kenarına devrildiği anlar kameraya yansıdı.
    • 05.08.2022 - 18:33
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 19:35
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    Şişli’de yol vermek isteyen kamyonet, devrildi

    İstanbul'un Şişli ilçesi Sakız Ağacı Sokak’ta saat 12.50’de meydana gelen kazada, Cemal G. yönetimindeki 34 EMF 180 plakalı, karton yüklü kamyonet yokuş aşağıya seyir halindeyken karşı yönden gelen aracı görüp yol vermek istedi.

    Yola devrildi

    O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

    Kaza anı kameraya yansıdı

    İHA'da yer alan haberde, yaşanan kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

    Şişli’de yol vermek isteyen kamyonetin devrilme anı VİDEO

    Şişli’de yol vermek isteyen kamyonet, devrildi #1

    Şişli’de yol vermek isteyen kamyonet, devrildi #2

    Şişli’de yol vermek isteyen kamyonet, devrildi #3


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