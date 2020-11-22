Tedbirleri ve kısıtlamaları hiçe sayan eğlence mekanına ve müşterilere toplamda 451 bin 560 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarı ve yasaklamalara rağmen bazı kişiler sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaya devam ediyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir gece kulubünde parti düzenlendi.

Parti ihbarını alan polis ekipleri ise o kulübe baskın düzenledi.

451 BİN LİRA CEZA

Bölgeye giden ekipler, partide bulunan 142 kişiye Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi gereği toplamda 451 bin TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca iş yerinde çalışan altı kişinin de sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi.

İş yeri hakkında inceleme başlatılırken, baskın anı ise kameralara yansıdı.

Şişli'deki korona partisine polis baskını ViDEO