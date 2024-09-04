İHA

Sivas-Erzincan Karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi 10. kilometresinde, saat 22.30 sularında, Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

YARALI 24 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

SÜRÜCÜ, YOLCULARIN HAYATINI KURTARDI

Kaza sonrası açıklamada bulunan otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, yolcuların hayatını kurtarmak için kaza yapmak zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı. Keskin virajda karşımdan da bir otobüs geliyordu. Sollamaya çıktı. Kafa kafaya gelince canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım. Ben yolcuların ve kendi camını kurtarmak için mecbur kalarak bu kazayı yaptım. Şükürler olsun ölen olmadı. Kazaya sebep olan otobüs durmayarak devam etti. Yetkili arkadaşlara da şikayette bulunduk. O sürücünün bulunmasını istiyoruz"