Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı
Sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel, Sivas-Kayseri karayolunu araç ulaşımına kapattı.
- 07.06.2022 - 22:43
- Güncelleme : 07.06.2022 - 23:04
Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sel sebebiyle ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı VİDEO
Çalışma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.