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    Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı

    Sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel, Sivas-Kayseri karayolunu araç ulaşımına kapattı.
    • 07.06.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 23:04
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    Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı

    Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

    Sel sebebiyle ulaşıma kapandı

    Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

    Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı VİDEO

    Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı #1

    Çalışma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

    Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı #2

    Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı #3

    Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı #4


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