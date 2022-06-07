Sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel, Sivas-Kayseri karayolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sel sebebiyle ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı VİDEO

Çalışma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.