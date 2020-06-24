Sivas Olayları anma programına 100 kişi katılabilecek

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2 Temmuz Sivas Olayları'nın yıl dönümünde en fazla 100 kişinin anma programına katılmasına izin verilecek. Şehir dışından katılımcılar kabul edilmeyecek.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karara göre, koronavirüs nedeniyle 2 Temmuz Sivas Olayları'nın yıl dönümünde en fazla 100 kişinin anma programına katılmasına izin verilecek. Şehir dışından katılımcılar kabul edilmeyecek.

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