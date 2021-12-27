11 yaşındaki öğrenci, babası hasta olduğu için dondurucu soğuğa aldırış etmeden çobanlık yapıyor. Minik çobanı görenlerin yüreği ısınıyor.

Sivas’a bağlı Yıldız beldesinde dondurucu soğuğa aldırış etmeden sürü güden 11 yaşındaki çoban, görenlerin dikkatini çekiyor.

EKSİ 15 DERECE SOĞUKLA MÜCADELE

6’ncı sınıf öğrencisi olan Ömer Aktaş, hasta olan babası çalışamadığı için okul vakti dışında çobanlık yaparak ağabeyine yardım ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu şu günlerde Ömer’in, ailesine destek olmak için verdiği mücadele ise yürek ısıtıyor.

EN ÇOK KUZUSUNU SEVİYOR

Minik Ömer, yaptığı işin kendisine çok zor gelmediğini ancak ellerinin çok üşüdüğünü söylüyor.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Ömer, en çok kuzusunu sevdiğini dile getiriyor.

Sivas’ın dondurucu soğuğunda sürü güdüyor VİDEO

