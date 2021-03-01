Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Eğribucak Köyü'nde bir tane bile vaka görülmedi.

Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Eğribucak Köyü’nde, bu zamana kadar tek bir koronavirüs vakası görülmedi.

30 hane, 101 nüfus bulunan köyde, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilirken, gelen misafirler de köye kabul edilmedi.

Köy halkının market ihtiyacı, Muhtar Fatih Durna tarafından karşılandı.

KOMŞU ZİYARETİ YAPMADILAR

Köy sakinlerinden Mehmet Koç, koronavirüs süresi boyuna komşu ziyareti yapmadıklarını belirtti.

Koç, “Şükürler olsun, şu ana kadar köyümüze korona uğramadı ve sorun yaşamadık. Komşularla gidip, gelmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı da sağ olsun muhtarımız gideriyor. Köyden dışarı çıkmadığımız için herhangi bir vakayla karşılaşılmadı. Köyümüze dışarıdan gelenler de olmuyor. Muhtarımız müsaade etmiyor.” dedi.

Sivas'ın Eğribucak Köyü'nde tek bir koronavirüs vakası görülmedi VİDEO

“SOSYAL MESAFEYİ KORUYORUZ”

Bir başka köy sakini olan Fatma Bolat ise şu sözleri kaydetti:

“Koronavirüsten dolayı buraya İstanbul’dan geldik. Köyümüz sakin, komşularımız kurallara dikkat ediyorlar. Muhtarımız hassas bu konuda. Bir ihtiyacımız olduğunda muhtarımıza getirttiriyoruz. Dikkat ediyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz.” dedi.

“HES KODLARINA BAKIYORUZ”

Muhtar Fatih Durna, koronavirüs vakasının köyde görülmemesinin nedeninin, köy halkının kurallara riayet etmesi olduğunu vurguladı.

Jandarma ekiplerinin de bu süreçte kendilerine yardım ettiklerini söyleyen Durna şu sözleri kaydetti:

“Şu ana kadar hiçbir koronavirüs vakası köyümüzde görülmedi. Köylülerimizin birbirlerini ziyaret etmemesi, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması bu durumda etkili oldu. Köylülerimiz şehir merkezine gitmiyorlar. Genç arkadaşlar gittikleri zaman alışverişlerini yaptırıyorlar. İhtiyarlarımız zaten hiç şehre inmiyor. Kurallara uyuyoruz. Dışarıdan gelenleri uyarıyoruz. İstanbul ve Ankara’dan gelen yok şu anda, gelmemeleri konusunda uyardık. Sağ olsunlar, onlarda riayet ediyorlar. HES kodlarınıza bakıyoruz, duruma göre hareket ediyoruz. Köyümüzde hiç hastalık olmadı.”