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    Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil

    Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan taşkınlar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 23:05
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    Sivas'ın Gemerek ilçesinde okullar 2 gün tatil

    Konuyla ilgili Sivas Valiliğinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve bele neden olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esaslarına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.


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