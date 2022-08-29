Emekli maaşlarını farklı bir bankaya taşımaları durumunda ilgili bankadan promosyon alacak olan vatandaşlar harekete geçti. Bölgedeki bankalarda sıraya girenler, saatlerce kuyrukta bekledi.

Uzun zamandır kamuoyunun gündeminde 'emekliye promosyon' konusu yer alıyor.

Emekli maaşını başka bir bankaya taşıyan vatandaşlar, taşıdıkları banka tarafından belirli bir promosyon alıyor.

Vatandaşlar harekete geçti

Bankadan bankaya değişkenlik gösteren promosyon miktarı 8 bin 500 TL'ye kadar dayanıyor.

Bu kapsamda birçok vatandaş geniş kapsamlı araştırma yapmalarının ardından maaşlarını, en fazla promosyon veren bankalara taşımak için harekete geçti.

Sivas'ta bankalarda promosyon kuyruğu oluştu ViDEO

Promosyon için saatlerce beklediler

Yoğunluğun oluştuğu illerden biri de Sivas...

Kent merkezindeki bankalarda sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, işlem yapabilmek için saatlerce bekledi.

İHA'nın aktarımına göre; bir süre sonra duruma isyan eden bölge halkı işlem yapamadan geri döndü.

"4 veya 5 saati geçti, köyden geliyoruz"

Sivas’a 60 kilometre uzaklıktan geldiğini belirten Kadir Solmaz, “7 bin 500 lira alabilmek için bekliyoruz. 4 veya 5 saati geçti, köyden geliyoruz. Şu an aldığım banka 750 lira promosyon veriyor, ben de daha yüksek veren buraya taşımak istedim.” şeklinde konuştu.

Nazife Yıldırım, “Sabahtan itibaren bu kuyruğun başına bir zabıt koyacaklar, ondan sonra düzenli olabilir.” şeklinde konuştu.