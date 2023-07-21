Sivaslı çiftçi, bulduğu yılanla kedi yavrusuyla oynar gibi oynadı Köyde çiftçilik yapan genç adam tarlada çalıştığı sırada karşılaştığı yılanla sohbet etti. "Tosun, seni yaradana kurban olurum, sen buralara nerden geldin." diyerek seven çiftçi, ardından doğaya bıraktı.

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İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yüzleri güldüren bir olay yaşandı.

Çağlayan köyünde yaşayan Selahattin Taş, tarlada çalıştığı esnada yılana denk geldi.

Traktörden inerek yılanı yakalayan Taş, yılanla bir süre sohbet etti.

"Sen buralara nerden geldin"

Çiftçinin “Tosun, seni yaradana kurban olurum, sen buralara nerden geldin, aç bakayım ağzını, dişlere bak testere gibi.” diyerek sevdiği yılanla diyaloğu izleyenleri güldürdü.

Yaklaşık 1 buçuk metrelik yılanla kedi ile oynar gibi oynayan Taş, bir süre sonra yılanı doğaya bıraktı.

"Genelde tutarım, oynarım, severim"

Yılanlardan korkmadığını söyleyen Selahattin Taş, “Çiftçilikle uğraşıyorum. Genelde arazide olduğumuz için yılanlar da devamlı ortada. Arazide çalıştığımız için genelde karşılaşıyoruz. Ben yılandan korkmadığım ve alıştığım için genelde tutarım, oynarım, severim. Geri doğasına bırakırım.” dedi.

"Onlar bizim dostumuz"

Yaklaşık 100’ün üzerinde yılan tuttuğunu ve hiçbirisinin kendisine zara vermediğini ifade eden Taş, şu ifadeleri kullandı: