Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler geniş bir coğrafyayı büyük yıkımlara uğratmıştı.
Bunun üzerine devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle, 2 ay içinde yaralar hızlıca sarıldı.
Bölgede çalışmalar devam ederken, hissedilir düzeydeki artçı sarsıntılar devam ediyor.
4.3 şiddetinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte, saat 18.33'de yerin 7 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.
Afetin şiddetinin ise 4.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
AFAD, depremin merkez üssü olarak Gürün ilçesini işaret etti.