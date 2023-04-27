Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
ensonhaber.com

6 Şubat'ta yaşanan merkezli depremler geniş bir coğrafyayı büyük yıkımlara uğratmıştı.

Bunun üzerine devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle, 2 ay içinde yaralar hızlıca sarıldı.

Bölgede çalışmalar devam ederken, hissedilir düzeydeki artçı sarsıntılar devam ediyor.

4.3 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte, saat 18.33'de yerin 7 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.

Afetin şiddetinin ise 4.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Gürün ilçesini işaret etti.