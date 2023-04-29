Sivas'ta 43 yıl önce boşaltılan hayalet köy: Çobandurağı 43 yıl önce terör nedeniyle boşalan yaklaşık 200 yıllık Çobandurağı köyünün taş evleri, kaderine terk edildi. Yüksek dağlar ve kanyonların arasında olması nedeniyle ulaşımın zor olduğu köyü, sadece macera tutkunları ve doğa fotoğrafçıları ziyaret ediyor.

DHA

Sivas’ın Divriği ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki, eski adı Kurtlarlı olan Çobandurağı köyü, 1980 yılından itibaren boşaltılmaya başlandı.

Sonraki dönemde bölgede terör olayları da yoğunlaşınca, köy ıssız adaya döndü.

200 yıllık tarihi olduğu öğrenilen köyde, sayıları 33'ü bulan taş konak evleri kaderine terk edildi.

Evler zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle zarar gördü.

Mezar taşları bile tahrip edildi

Yüksek dağların ve Çaltı Çayı'nın geçtiği kanyonun arasında olması nedeniyle ulaşımın zor olduğu köye, terk edildiği dönemden bu zamana kadar geri dönen olmadı.

Köyü terk edenlerin tamamının da başka şehirlere yerleştiği öğrenildi.

Köy vasfını yitiren bölgede el emeği ile yapılan mezar taşlarının da tahrip olduğu görüldü.

"Bu köyün koruma altına alınması gerekiyor"

Divriği'de tarih ve doğa fotoğrafçılığı yapan ve terk edilmiş köyü ziyaret eden Yusuf Güldalı, şunları söyledi: