Sivas'ta 69 kişinin karantina süresi tamamlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 69 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Hindistan'dan getirilerek Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 69 kişinin, karantina süresi sona erdi.

Vatandaşlar, yurdun bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti.

19 MAYIS İÇİN KOREOGRAFİ OLUŞTURDULAR

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar ile yurt görevlileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu.

Yoga eğitmenliği için Hindistan'da bulunan Çağatay Bağcı, yurtta her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda destek olan görevlilere teşekkür etti.

VATANDAŞLAR MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Sevim Sayra Felek ise, kapalı kalmak dışında hiçbir sorun yaşamadıklarını ve keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.