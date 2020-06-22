Tarlada kendiliğinden açan mor çiçekler görenleri büyüledi.

Sivas'ın merkezine bağlı Çayboyu Mahallesi'nde tarlalarda kendiliğinden açan mor çiçekler, görenlerin ilgisini çekti.

Mor renge boyanan tarlayı görenler, telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirmek istedi.

Görenleri büyüleyen bozkır, havadan da görüntülendi.

KARTPOSTALLIK MANZARA

Mor çiçeklerin doğada kendiliğinden yetiştiğini söyleyen bir Sivaslı, “Boş bir tarla, daha önce ekilmiş. Şu an boş kaldığı içinde bu güzel çiçekler yetişmişler. Kesinlikle doğal haliyle yetişmiş. Hiçbir şekilde ekilme falan değil. Güzel bir görüntü. Bol bol kartpostallık fotoğraflar çıktı." dedi.

Sivas'ta açan mor çiçekleri görenler fotoğraf için koştu - VİDEO



HER ZAMAN ÇIKMIYOR

Mahalle muhtarı Mustafa Doğan, daha öncesinde aynı tarlaya patates ve mısır ekildiğini belirterek şu anda tarlada çiçekler açtığını söyledi. Açan çiçeklerle ilgili, "Doğal olarak yetişen bir çiçek. Ama çok güzel bir şekil almış. Güzel bir doğa harikası. Arkadaşlar fotoğraf çekiliyor. Vatandaşlar gelip görüyorlar, fotoğraf çekiliyorlar." cümlelerini kullanan muhtar Doğan, bu çiçeklerin her zaman çıkmadığını söyledi.





























