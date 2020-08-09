Sivas'ta, ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı

ATM'den çektiği 50 liranın baskı hatalı olduğunu fark eden Ersoy Yeter, üzerinde şerit halinde iki çizgi bulunan parayı herhangi bir koleksiyoncuya verebileceğini söyledi.

Sivas'ta yaşayan ve giyim mağazasında sorumlu olan 3 çocuk babası Ersoy Yeter, para çekmek için bir bankanın ATM'sine gitti.

Çektiği parayı daha sonra başka bir bankaya yatırmaya çalışan Yeter, ATM'nin 50 TL'yi geri iade ettiğini gördü.

BASKI HATASI TESPİT EDİLDİ

Parayı inceleyen Yeter, üzerinde 2 şerit halinde çizgi ve parada 1 santimlik kayma olduğunu fark etti. Banka görevlisine parayı gösteren Yeter, sahte olmadığını ve sadece baskı hatası olduğunu öğrendi.

"SAHTE PARA ZANNETTİM"

Parayı ilk çektiğinde dikkat etmediğini belirten Ersoy Yeter, "Parayı başka bir ATM'ye yatırmaya götürdüm. Bu sırada sayarken fark ettim. ATM kabul etmedi. Baktığımda paranın baskısında kaymanın olduğu ve ayrıca Atatürk resminin kulak ve burun hizasından iki çizginin geçtiğini gördüm. İlk gördüğümde böyle bir hata nasıl yapıldı diye düşündüm. Hata olsa bile ATM'nin bunu bana vermesi de şaşırttı. Sahte olduğunu düşündüm ve bankaya sorduM. Parayı incelediler, gerçek olduğunu ve sadece baskı hatası olduğunu söylediler" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR PARAYLA KARŞILAŞTIM"

Bu tür paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini belirten Yeter, "Meraklısı olan koleksiyoncular benimle irtibata geçebilir. Ben bunun için herhangi bir fiyat belirlemedim. Böyle bir parayla ilk defa karşılaştım" dedi.