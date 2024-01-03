Sivas'ta avcı ölümden döndü! Yamaçtan yuvarlanarak ayağını kırdı

DHA
Sivas'ta yaşanılan kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı..
Saat 15.00 sıralarında Divriği ilçe merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Gökçeharman köyünde meydana gelen olayda, ilçede oturan V.Y., avlanmak için gittiği arazide dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlandı.
Ayağı kırıldı, yardım istedi
Yaklaşık 20 metre yuvarlanan V.Y.'nin sağ ayağı kırıldı. V.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. V.Y., köylülerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından V.Y., ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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