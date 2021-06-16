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    Sivas'ta bir çift, FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırıldı

    Sivas'ta bir çift, adlarının FETÖ'ye karıştığını söyleyen telefon dolandırıcıları tarafından 40 bin 500 TL dolandırıldı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 18:04
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    Sivas'ta bir çift, FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırıldı

    Sivas'ın Alibaba Mahallesi’nde 45 yaşındaki H.K isimli vatandaşı ve 39 yaşındaki eşi S.K’yı telefonla arayan kişiler, adlarının FETÖ’ye karıştığını iddia ederek toplamda 40 bin 500 lira dolandırdılar.

    POLİSE İHBAR ETTİLER

    Dolandırıldıklarının farkına varan H.K polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ifade almak üzere H.K ve S.K Alibaba Polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


    Sivas ta bir çift, FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırıldı #1

    Sivas ta bir çift, FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırıldı #2

    Sivas ta bir çift, FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırıldı #3

    Sivas ta bir çift, FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırıldı #4

    Sivas ta bir çift, FETÖ’ye karıştın diyerek dolandırıldı #5

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