Sivas'ta bir köyde karantina kalktı
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
- AA
- 28.04.2020 - 03:38
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Yapracık köyünün 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.
İZOLASYON SONA ERDİ
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yapracık köyünde sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.