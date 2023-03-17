Sivas'ta çocuk parkında bindiği salıncağa sıkışan genci, itfaiye kurtardı Sivas’ta çocuk parkında salıncağa binen genç, salıncağa sıkışınca itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta kent merkezi Gülyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında, arkadaşları ile parkta eğlenen genç salıncağa bindi.

Salıncağa sıkışınca itfaiye ekiplerine haber verildi

Gencin eğlenmek için bindiği salıncak ise adeta kabusu oldu. Salıncakta sıkışan genci gören arkadaşları durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hidrolik makas ile kurtarıldı

Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri salıncağı hidrolik makas yardımıyla keserek genci sıkıştığı yerden kurtardı.