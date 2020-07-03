- En Son Haber
- İç Haber
- Sivas'ta cuma namazı ezanını beklerken kriz geçirdi
Sivas'ta cuma namazı ezanını beklerken kriz geçirdi
Cuma namazı kılmak için camiye giden 75 yaşındaki yaşlı adam, ezana 5 dakika kala kalp krizi geçirdi. Duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırılan adam, hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 03.07.2020 - 15:59
Sivas'ın Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi Tarihi Meydan Camii’nin önünde uzun yıllardır tespih satan Yusuf Taçyıldız (75), abdest aldıktan sonra cuma namazı kılmak için caminin bahçesinde beklemeye başladı.
Namazdan 5 dakika önce rahatsızlanan Taçyıldız, yere yığıldı.
GÖRENLER 112'Yİ ARADI
Başını da çarpan Taçyıldız'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Taçyıldız'ı ambulansa aldı.
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Duran kalbi ambulansta kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Taçyıldız, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Taçyıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.