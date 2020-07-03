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    Sivas'ta cuma namazı ezanını beklerken kriz geçirdi

    Cuma namazı kılmak için camiye giden 75 yaşındaki yaşlı adam, ezana 5 dakika kala kalp krizi geçirdi. Duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırılan adam, hastanede tedaviye alındı. ​
    • DHA
    • 03.07.2020 - 15:59
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    Sivas'ta cuma namazı ezanını beklerken kriz geçirdi #1

    Sivas'ın Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi Tarihi Meydan Camii’nin önünde uzun yıllardır tespih satan Yusuf Taçyıldız (75), abdest aldıktan sonra cuma namazı kılmak için caminin bahçesinde beklemeye başladı.

    Namazdan 5 dakika önce rahatsızlanan Taçyıldız, yere yığıldı.

    GÖRENLER 112'Yİ ARADI

    Başını da çarpan Taçyıldız'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Taçyıldız'ı ambulansa aldı.

    Sivas'ta cuma namazı ezanını beklerken kriz geçirdi #2

    DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

    Duran kalbi ambulansta kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Taçyıldız, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Taçyıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

    Sivas'ta cuma namazı ezanını beklerken kriz geçirdi #3

    Sivas'ta cuma namazı ezanını beklerken kriz geçirdi #4

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