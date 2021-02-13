Sivas'ta donmasın diye el frenini çekmediği minibüs 2 araca çarptı

Sivas'ta sahibinin el frenini çekmeden park ettiği panelvan minibüs, yokuş aşağı yaklaşık 200 metre hareket ederek, 2 araç ve bir trafik levhasına zarar verdi.

Sivas'ın merkezindeki Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşanan olayda, dün akşam köyünden evinin bulunduğu mahalleye panelvan minibüsü ile gelen 60 yaşındaki Mehmet Köse, aracının tekerlerini kaldırıma dayadıktan sonra soğuk havada donmasın diye el frenini çekmedi.

Sabah saatlerinde yokuş aşağı hareket eden araç, ana caddeyi geçtikten sonra Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne indi.

ÖNÜNE GELENE ÇARPTI

Önce solundaki dur levhası ve dükkanın duvarına çarpan minibüs, daha sonra 50 metre daha aşağıya inerek Lokman Keleş'in sahip olduğu otomobil ile Kenan Şahin'e ait hafif ticari araca çarptı. Çarpma etkisi ile her 3 araçta da hasar meydana geldi.

Sabah saatlerinde sokaktan gelen gürültüyü duyup aşağı inen araç sahipleri, kazayı görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün plakasından sahibine ulaştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası minibüs bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"KIŞIN DONUYOR DİYE EL FRENİNİ ÇEKMİYORDUM"

Kazayı polislerin kendisini araması üzerine öğrendiğini belirten ve şaşkınlık yaşayan minibüs sahibi Mehmet Köse, "Akşam yoldan geldim. Evimin önündeki kaldırıma aracın tekerini dayayıp viteste bıraktım. Sabah namazına kalktığımda araç duruyordu. Yazın el frenini çekiyorum ama kışın donuyor diye çekmiyordum. Polislerden aracın kazaya karıştığını öğrendim. Yukarıdan aşağı doğru inmiş. Haberim olmadı. Ben aracımı evin önünde sanıyordum." dedi.