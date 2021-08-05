Sivas'ta drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Sivas'ta kenttin farklı noktalarında drift yapan ve kameralara yakalanan sürücüye, 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Sivas’ta kentin farklı noktalarına aracıyla drift yapan sürücü cep telefonu kamerası ile bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı.

6 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede aracı ve sürücüsünü tespit eden ekipler sürücüye; trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapmak ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı 6 bin 700 lira para cezası uyguladı.





