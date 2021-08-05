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    Sivas'ta drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

    Sivas'ta kenttin farklı noktalarında drift yapan ve kameralara yakalanan sürücüye, 6 bin 700 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 18:23
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    Sivas'ta drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

    Sivas’ta kentin farklı noktalarına aracıyla drift yapan sürücü cep telefonu kamerası ile bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı.

    6 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

    Durumun bildirilmesi üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede aracı ve sürücüsünü tespit eden ekipler sürücüye; trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapmak ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı 6 bin 700 lira para cezası uyguladı.

    Sivas ta drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza #1

    Sivas ta drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza #2

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