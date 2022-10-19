Sivas'ta düğün yolunda kaza: Şarampole yuvarlandı

Sivas Gürün'de düğün yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Sivas'ın Gürün-Malatya karayolu Yazyurdu mevkiinde meydan gelen olayda, Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden K.T. idaresindeki 16 HT 362 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Yaralanan olmadı

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 3 kişi, şans eseri yaralanmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.