Euro
10.037
-1.01%
Dolar
8.2913
-0.93%
Altın
474.57
-0.77%
Borsa
1.364
1.39%
Bitcoin
436.022
7.62%
EXEN Coin
22.68
5.14%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Sivas'ta emekli uzman erbaş 47 sikkeyle yakalandı

    Sivas'ta, 1'i emekli uzman erbaş olan 2 şüphelinin üzerinde jandarma ekiplerince yapılan aramada 47 sikke ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta emekli uzman erbaş 47 sikkeyle yakalandı

    Sivas İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri, ihbar doğrultusunda merkeze bağlı Mescitli köyü yakınlarındaki dinlenme tesisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli uzman erbaş 48 yaşındaki H.Y. ve 21 yaşındaki A.Y.'nin üzerinde arama yaptı.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 47 sikke ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Sivas ta emekli uzman erbaş 47 sikkeyle yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir