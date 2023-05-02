Sivas'ta görenlerin inanamadığı mezar: Rivayetler dikkat çekiyor Sivas Şarkışla'da 8 buçuk metre uzunluğundaki mezar görenleri şaşırtıyor. Mezarın içinde yatan zat hakkında rivayet edilenler de bir hayli ilgi çekiyor.

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Dikili köyünde bulunan ve Şeyh Ziya Baba isimli bir zata ait olduğu düşünülen mezarı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Köye ilk defa gelip mezarı görenler merak edip mezarın uzunluğunu ölçüyor.

Köy sakinlerinin anlattığı rivayetlere göre ise Şeyh Ziya Baba'nın Kıbrıs harbinde mezarından kalkarak savaşa gittiği ve zaman zaman namaz kılmak için çeşmeye gidip abdest alarak mezarının yanında namaz kıldığı anlatılıyor.

"Çeşmeye abdest almaya gidiyormuş"

Köy sakinlerinden Hakkı Koç, köydeki büyüklerinden zatın mezarından kalkıp çeşmeye abdest almaya gittiğini anlattıklarını söyleyerek, "Benim çok yaşlı bir ebem vardı. Bana bu zatın mezarından kalkıp Kıbrıs harbine gittiğini anlattı. Şeyh Ziya Baba, 7 kardeşmiş ve mezarları da birbirini görecek şekilde farklı noktalara yapılmış. Kayınbabam, 'Çeşmeden ibrik ile suyu doldururdum, sabah kalktığımda ise ibrikte su yoktu' derdi. Çeşmenin orada abdest aldığını ve burada namaz kıldığını görenler de var. Bu mezar 8.5 metre, gelenler de soruyor, fakat bilemiyoruz" dedi.

"Görenlerin dikkatini çekiyor"

Köy muhtarı Veysel Koç da mezarı görenlerin dikkatini çektiğini belirterek, "Bizim bu mezara aklımız yetmiyor. Biz doğduk doğalı bu mezar burada var. Şeyh Ziya Dede diye bir zat yatıyor. Uzunluğu 8.5, eni ise 2.5 metre. Gelip gidenlerin dikkatini çekiyor. Neden böyle olduğunu soruyorlar ama bizim de bir bilgimiz yok" diye konuştu.