Sivas'ta görme engelli adam hayırseverlere seslendi

Vefat eden eşinin son zamanlarını göremeyen görme engelli adam, maddi imkan bulabilirse kızını görecek.

Sivas merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yıldırım, sağlığına kavuşabilmek için bir hayıseverin yardımını bekliyor.

Doğuştan retina yırtığı sebebiyle sol gözü görmeyen ve sağ gözüyle hayatını idame ettiren 40 yaşındaki Mustafa Yıldırım, 2010 yılında Kayseri'de tamamen görebilmek için ameliyat oldu.

Ancak gerçekleşen ameliyatın ardından sağ gözünün görme seviyesi de yüzde 10'a gerileyen Yıldırım, eşinin son dönemlerinde onu görmediği için üzgünlüğünü dile getirdi.

600 BİNİ DUYUNCA HEVESİ KURSAĞINDA KALDI

Kızını görebilmek için sağlığına kavuşmak isteyen Yıldırım'a gittiği özel hastanenin doktoru, tedavisinin mümkün olduğunu belirtti.

Ameliyat ve gözüne takılacak cihazın bedelinin 600 Bin TL olduğunu öğrenin Yıldırım'ın heyecanı kursağında kaldı. Memleketine dönerek evine kapandı.

"KIZIMIN YÜZÜNÜ BİR KERE GÖRSEM YETER"

Hayattaki en büyük isteğinin kızının yüzünü bir kez görmek olduğunu belirten Yıldırım, “40 yaşındayım, doğuştan görme engelliyim. 18 Şubat’ta eşimi kaybettim, eşim benim gören gözümdü. Şimdi ise bana kızım bakıyor. Bir arkadaş vasıtasıyla Kayseri’de bir doktorun olduğunu duydum, orada doktor inceledi. Bana gözümde 3 tane ameliyat gerektiren işlem olduğunu söyledi. Ameliyat olursan buraya geldiğinden yüzde 90 daha iyi görürsün dedi ama tam görürsün demedi. Sadece yüzde 90 daha iyi görürsün dedi. Ben o zamanlar bisiklet kullanıyordum ve simit satıyordum. Ona rağmen daha iyi görürsün dedi. Eğer ameliyat olmazsan çok sürmez, sol gözün gibi sağ gözünü de kaybedersin dedi. Bunları söylemesinin üzerine ameliyat oldum ve durum daha kötü oldu. Bunun üzerine İstanbul’da özel bir hastanede gözümü gösterdim. Orada bana ameliyatla yüzde yüz 1- 1 buçuk metreye kadar görebileceğimi söylediler. Fiyatını sorduğumda ise 600 Bin TL olduğunu söylediler. Parayı toparlamamın imkansız olduğunu söyleyerek, Sivas’a geri döndüm. Gözümün tekrar görmesi için Devlet büyüklerimden göremediklerimi görmek için yardım bekliyorum. Ben sadece bunu istiyorum. Kızımın en azından yüzünü bir kez olsun göreyim. Bu tedaviyi yapacak doktor, nerede olursa olsun Rabbimin rızası için yardım bekliyorum. Eşimi görmeyi çok istemiştim, olmadı eşim öldü. Kızımın yüzünü görmeyi çok istiyorum. Bunun için yardım bekliyorum. Günlük hayatta yanıma arkadaş almadan bir yere gidemiyorum. Ben sadece 800 TL engelli maaşı alıyorum, şükür geçimimi sağlıyorum.“ ifadelerini kullandı.



