Sivas'ta horoz dövüştüren 16 kişiye 123 bin 189 lira ceza

Jandarma ekiplerince, horoz dövüşü yaptıran 16 kişiye, toplam 123 bin 189 lira ceza uygulanırken, 3 kişiye ait 14 horoz, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve Y.S.'nin dövüşü organize ettiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti.

Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

HOROZ DÖVÜŞTÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Sivas nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Hacımirza köyünde, Y.S.'ye ait ahırda horoz dövüştüren 15 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden bazılarının baskın sırasında kaçmaya çalıştığı belirtildi.

123 BİN 189 LİRA CEZA KESİLDİ

Y.S'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan 15 kişi hakkında ise 'kumar oynamak'tan toplam 123 bin 189 lira para cezası uygulandı.

Olay yerinde tespit edilen 3 kişiye ait 14 horoz ise Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.