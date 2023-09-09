Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 7 yaralı Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA

Sivas'ın Sarkışla ilçesinde Altınyayla-Pınarbaşı kavşağında, B.Y. idaresindeki 34 LN 1374 plakalı otomobil ile S.Ş. yönetimindeki 25 ES 725 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

7 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada İ.Y.Ş., H.B.Ş., E.E.Ş., D.T., B.G., A.M. ve M.M. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)