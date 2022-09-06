İşçilerin çay molası sırasında inşaata çıkan keçi, kurtarılma çabalarına inatla direndi. Bir süre sonra ikna olan keçi, sahibine teslim edildi.

Sivas'ın Zara ilçesindeki bir inşaatta yaşananlar, işçilere hem terk döktürdü hem güldürdü.

Çay molası için aşağıya inen işçiler, bir keçinin inşaata girdiğini fark etti.

İnmemek için direndi

Keçiyi kurtarmak için harekete geçen işçiler, aşağıya indirmek için çabaladı.

İnatçı keçi inmemek için bir süre direndi. Sonunda ikna olan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sivas'ta inşaata çıkan keçi kamerada VİDEO



O anlar kamerada

AA'nın aktarımına göre; yaşananlar bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Elimizden çatıya kaçtı"

Sıva işçisi Selim Sayan, keçiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Hayret ettik, kalasın üstünde ürpermişti. İçeriye aldık ama içeride elimizden çatıya kaçtı. Çatıda epey uğraştık. Ondan sonra tuttuk aşağı indirdik, sahibini aradık, teslim ettik hayvanı." dedi.