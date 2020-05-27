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Sivas'ta intihar amaçlı çatıya çıkan genci, eşi ikna etti

Sivas'ta intihar amaçlı çatıya çıkan genci, eşi ikna etti

3 aydır imam nikahlı eşi S.K.'den ayrı yaşayan Ramazan A., iki katlı evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Ramazan A., polisin imam nikahlı eşini olay yerine getirmesi ile intihardan vazgeçirildi.