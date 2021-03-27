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    Sivas'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına şükür kurbanı

    Sivas’ta bir dernek, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sebebiyle 8 adet şükür kurbanı kesti.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 16:37
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    Sivas'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına şükür kurbanı

    Sivas kent meydanı Paşa Camii arkasında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlarda katılım gösterdi.

    Etkinlikte duaların ardından hayırsever vatandaşların bağışladığı 8 adet kurban kesildi.

    "BATININ KANUNLARINA MUHTAÇ DEĞİLİZ"

    Dernek Başkanı Kasım Kılıç, “Bugün İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının bizlerde uyandırdığı memnuniyet ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizler kadınlarımızı korumak için batının sefih kanunlarına muhtaç değiliz. Kadınların öldürülmelerini bırakın cenneti anaların ayakları altında gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Huzursuzlukların temelinde, maneviyatsızlık ve milli değerlerden uzaklaşmak yatmaktadır.

    Sivas ta İstanbul Sözleşmesi nden çıkılmasına şükür kurbanı #1

    "KARAR ANADOLU'DA SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTIR"

    İstanbul Sözleşmesi Siyonizm’in tüm dünyaya dayattığı kadını koruduğu iddiası ile ortaya çıkan ama neticede toplumsal cinsiyet eşitliği gibi tanımlamalarla fıtrata aykırı bir söylemi içinde barındıran ve son kalemiz olan ailemizi tahrip eden pimi çekilmiş bir bombadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı tüm Anadolu’da sevinçle karşılanmıştır. Bu sebeple şükrümüzün bir nişanesi olarak 8 adet kurban kesmekteyiz. Şükür kurbanı kestiren tüm hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz." dedi.

    Sivas'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına şükür kurbanı VİDEO

    Sivas ta İstanbul Sözleşmesi nden çıkılmasına şükür kurbanı #2

    Sivas ta İstanbul Sözleşmesi nden çıkılmasına şükür kurbanı #3

    Sivas ta İstanbul Sözleşmesi nden çıkılmasına şükür kurbanı #4

    Sivas ta İstanbul Sözleşmesi nden çıkılmasına şükür kurbanı #5

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