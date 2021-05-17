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    Sivas'ta kaçak iskambil oynayan 20 kişiye baskın

    Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kahvehanede iskambil oynayan 20 şahsa toplamda 33 bin 287 TL ceza kesildi.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 17:25
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    Sivas'ta kaçak iskambil oynayan 20 kişiye baskın

    Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlaması olduğu anlarda 20 kişi, kaçak açılan kahvehanede iskambil oynadı. Emniyet ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan 20 kişinin bir okey salonunda iskambil oynandığı bilgisini aldı.

    20 KİŞİYE 33 BİN 287 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, okey salonunda iş yeri sahibiyle birlikte 20 kişinin bulunduğu tespit edildi. Kuralları hiçe sayan şahıslara toplamda 33 bin 287 TL değerinde ceza tutanağı düzenlendi.

    Sivas ta kaçak iskambil oynayan 20 kişiye baskın #1

    Sivas ta kaçak iskambil oynayan 20 kişiye baskın #2

    Sivas ta kaçak iskambil oynayan 20 kişiye baskın #3

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